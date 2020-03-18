Mustafa Sofi kimdir? Mustafa Sofi nereli, kaç yaşında? Mustafa Sofi, KKTC Sivil Havacılık Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Mustafa Sofi hayatı araştırılıyor. 1966 yılında Lisamasol'da doğdu ve Türk Maarif Koleji'nde eğitim gördü. Mustafa Sofi kızı Güzide Sofi kimdir? Mustafa Sofi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Sivil Havacılık Dairesinde görev yapan Mustafa Sofi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde eğitim aldı. Ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. 1995 yılında Sivil Havacılık Dairesi'nde çalışma hayatına adım attı. KKTC Sivil Havacılık Daire Başkanı Mustafa Sofi kimdir?

MUSTAFA SOFİ KİMDİR?

1966 yılında Lisamasol'da dünyaya gelen Sofi, orta öğrenimini 1984 yılında Türk Maarif Koleji'nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat fakültelerinden mezun oldu. Mustafa Sofi, Kamu Hizmetine 05 Temmuz 1994 tarihinde Maliye Bakanlığı'nda başladı. 17 Temmuz 1995 tarihinde ise Sivil Havacılık Dairesi'ne Elektrik-Eloktronik Mühendisi olarak atandı.

Mustafa Sofi, 2004 yılında idari tasarrufla İdari İşler Şube Amirliği'ne getirildi ve 2012 yılında Müdür Muavini oldu.5 Aralık 2013 tarihinden bu yana Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü'nü yürütmekte olan Sofi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Kızı Güzide Sofi ise Paris'te Ekonomi eğitimi alıyor.