Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1212 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA