Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Şentop'un, TBMM Başkanı seçilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Kılıç, Tekirdağ'ı güzel günler beklediğini ifade ederek, "Mustafa Şentop'un Meclis Başkanı seçilmesi çok iyi oldu. Tekirdağ olarak, kendisiyle gurur duyuyoruz. Yıllar sonra Tekirdağ'dan önemli bir bürokratımız çıktı. Biz bu durumdan çok mutlu olduk. Bundan sonra Tekirdağ'a daha güzel yatırımların geleceğine inanıyoruz. Şentop hocamızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ'da yaşayan İmdat Etik, şehrin bundan sonra önemli bir bürokratı olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun Tekirdağ için. Çok iyi oldu. Tekirdağlı olarak sevindik. Bundan sonra Tekirdağ'a güzel hizmetler gelecektir. Allah, Şentop hocamızın gönlüne göre versin. Şehrimiz için çok iyi oldu. Şehrimize sahip çıkmaya devam etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirde taksicilik yapan Recep Parlak da Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şentop hocamız Tekirdağ'ın gururudur. Şehrimiz için çok iyi oldu. Kendisini severiz. Vatan evladıdır kendisi. Buraya her geldiğinde bizimle yakından ilgileniyor. Memleketini seven bir insandır. Televizyondan seçimleri takip ettik, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Tekin Yanmaz ise Tekirdağlı olarak gururlandıklarını belirterek, Mustafa Şentop'un Tekirdağ'ın kalkınmasına destek olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA