Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri, Meclis bürokratları ve diğer çalışanlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen