Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri, Meclis bürokratları ve diğer çalışanlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:14:57. #1.15#

title