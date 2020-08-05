Mustafa Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi"
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Mustafa Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi"

Mustafa Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi" TBMM Başkanı Şentop, gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu Şentop'tan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'na tepki "Terör örgütü, Suriye'nin yer altı zenginliklerini peşkeş çekiyor" Türkiye Büyük Millet...

05.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:08

Mustafa Şentop: "Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi"

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu

Şentop'tan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'na tepki

"Terör örgütü, Suriye'nin yer altı zenginliklerini peşkeş çekiyor"

ADANA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'dan herhangi bir yardım talebinin gelmediğini ancak Türkiye olarak yardıma hazır olduklarını söyledi.

Milli Mücadele sürecinin temel taşları arasında değerlendirilen 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye gelen Şentop, programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'ın herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını söyleyen Şentop, "Henüz bir yardım isteği gelmedi. Çok büyük bir patlama. Patlama ile ilgili sebebi tespit edebilmek için zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öncelikle buradan Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bizim talepleri halinde enkaz kaldırma ve başka yardımlara hazır olduğumuzu iletti. Bu konuda onlardan gelecek talebi bekliyoruz. Herhalde sebebiyle ilgili de çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.

"Türkiye Ortadoğu'da ki halkların sorunlarını barış içerisinde çözmelerine inanıyor"

Fransızların işgal ve sömürgeciliğinden de bahseden Şentop, "Geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var. Buranın Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmaması yönünde bir açıklamada bulunmuş. Tabi birinci ve ikinci dünya savaşı sonrası dünyanın bazı yerlerinde paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet. Türkiye bu bölgede yüzyıllardır kardeşlik ve barışı yaşatmak için çalışma göstermiştir. Libya'da Libyalılarla, Suriye'de Suriyelilerle, Irak'ta Iraklılarla birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla Türkiye Ortadoğu'da yaşayan halkların sorunlarını mücadele ve diyalogla barış içerisinde çözmelerine inanıyor. Yabancı güçlerin bir oyuncağı olanların Ortadoğu'nun, İslam ülkelerinin sorunlarında bir faydası olmayacağı konusunu söylemek isterim" diye konuştu.

"Terör örgütünün Suriye halkının yer altı servetini peşkeş çekmeye hakkı yoktur"

Libya'da Türkiye'nin meşru bir şekilde bulunduğunun altını çizen Mustafa Şentop, daha sonra şunları söyledi:

"Libya'da birleşik milletlerin tanıdığı bir hükumet var. Türkiye Cumhuriyeti bu meşru hükumet ile bir anlaşma yapmıştır. O anlaşmaya dayanarak Türkiye oradadır. Bunun dışında Libya'da operasyon yapan devletler uluslarası hukuka aykırı şekilde orada bulunuyorlar. Çünkü onların yanında bulunduğu taraf bir terör örgütüdür. Onların yanında yer almaktadırlar. Suriye'de ABD'li bir şirket PKK'nın uzantılarıyla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Suriye'de beğenmesek de bir hükumet var. Topraklar ve onun altındaki bütün servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün Suriye halkının yer altı servetini peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir. ABD'nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan dönüleceğini umuyorum."

Mustafa Şentop: 'Lübnan'dan herhangi bir yardım isteği gelmedi'

Kaynak: İHA

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