Mustafa Şentop kimdir? İşte, Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi!
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Mustafa Şentop kimdir? İşte, Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi!

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 2019 yılından bu yana TBMM Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Mustafa Şentop kimdir? İşte, Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi!

Mustafa Şentop kimdir? İşte, Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi!
07.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:46

TBMM Başkanı olarak görev yapan Mustafa Şentop'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ağustos 1968

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli: Tekirdağ

Kitaplar: Osmanlı yargı sistemi ve kazaskerlik

Eğitim: Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Manşet

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