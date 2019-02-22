AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop Kimdir?

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasıyla TBMM Başkanlığından istifa etmek durumunda kaldı. Binali Yıldırım'dan boşalan koltuğa AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop oldu.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yaptı.

DERGİLERDE YAZARLIK YAPTI

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör olmaya hak kazanan Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede dersler verdi. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük görevlerinde bulunarak akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığını yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı görevinde yer aldı.

TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDE BULUNDU

Şentop, 24, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğini yürüttü. 24. dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda TBMM Başkanvekiliği görevini üstlenen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.