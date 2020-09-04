Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlunun düğününe katıldı
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Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlunun düğününe katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında 15 yaşındaki kızını ve kız kardeşlerini kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlu Batuhan Bilgin'in düğününe katıldı.

Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlunun düğününe katıldı
04.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:12

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında kızı 15 yaşındaki Bihter Bilgin ile kız kardeşleri Derya Kurtuluş, 6 aylık Beren Kurtuluş ve Emel Duman'ı kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlu Batuhan Bilgin'in düğününe katıldı.

Batuhan Bilgin ve İlayda Bilge'nin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen düğününe katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop genç çifti enmutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Mustafa Şentop, Çorlu'daki tren kazasında yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin'in oğlunun düğününe katıldı

Bilgin ailesi, TBMM Başkanı Şentop'a her zaman yanlarında oldukları için düğüne icabet ettikleri için teşekkürlerini ilettiler.

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