Mustafa Savranlar dünya evine girdi

14.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:04

Kayseri Bölgesi hakemlerinden Mustafa Savranlar hayatını Şükriye Savranlar (Menfatlı) ile evlendi.



Süper Lig Yardımcı hakemlerinden Mustafa Savranlar, hayatını Şükriye Menfatlı ile birleştirdi. Genç çiftin yakın arkadaşları olmak üzere yakın dost ve akrabalarının yanında hakem camiası, futbol dünyası ve arkadaşları da sevinçlerine ortak oldu. Yoğun ilgi olan Savranlar çiftinin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Genç çift sevenleri ile doyası eğlenirken mutlulukları gözlerinden okundu. Düğüne, Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Eski MHK Üyesi ve Süper Lig Gözlemcisi Galip Bitigen, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç, Eski İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman, Eski TFFHGD Kayseri Şube Başkanları Murad Çınar, Çetin Topuz, Fahri Aksoy, Kayseri Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar ve üyeleri, Savranlar ile Menfatlı Aileleri, Kayseri Bölgesi hakemleri, gözlemcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA