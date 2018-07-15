Mustafa Savaş'tan Şampiyon İlçe Köşk'e Teşekkür

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş ile Milletvekili Bekir Kuvvet Erim 24 Haziran seçimlerinde yüzde 63 oranında oyla şampiyon ilçe olan Köşk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

24 Haziran seçiminde de Köşk ilçesi, AK Parti'ye yüzde 53 oranında oy vererek Aydın genelinde ilçeler bazında yine şampiyon ilçe olmuştu.

Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim Kısa bir süre önce kalp krizi sonucu vefat eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın amcasının oğlu Sebahattin Kılınç için taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinden sonra Köşk İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulunan milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim'le birlikte katıldı.

Milletvekili Mustafa Savaş "Şampiyon Köşk bizi rekorlara alıştırdı, kendine yakışanı yaptı.

Köşk gerçekten ülkesini, milletini, bayrağını son derece özümsemiş, inançlarına sahip çıkmış birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe her zaman güven içerisinde yürümeyi bilmiş bir ilçedir.

Köşk yeniden bir tarih yazarak Yeni Türkiye'nin oluşumunda güçlü Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açıldığı 24 Haziran seçimlerinde damgasını vurmuş oldu. 24 Haziran seçimlerine AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği rekor oy için Köşk halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhur ittifakına destek veren Köşk Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatına de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu. 2005 yılında Atilla Koç, Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmıştı. 2007'den sonra bakan çıkarmayan Aydın, yaklaşık 11 yıl aradan sonra Köşk 'lü Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt'ün Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak atanması ile yeniden bakana kavuştu. Artık 4 milletvekili 1 bakanımızla birlikte Aydın'ımıza Şahlandıracağız. Aydın'ımızı kalkındıracağız, var gücümüzle birlikte Aydın için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben bütün Aydınlıları ve Köşklüleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim inşallah bizi Köşklü kardeşlerimize karşı mahcup etmez ve hizmetlerimize devam ederiz" diye konuştu. - AYDIN