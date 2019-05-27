Mustafa Savaş; "Millet iradesi, tankların paletlerinden daha güçlüdür"

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "27 Mayıs 1960. Demokrasi tarihimizdeki kara bir gün olmasının yanı sıra aziz milletimizin, istiklal ve istikbaline vurulan en büyük darbelerden birisidir" dedi.

27 Mayıs askeri darbesinin 59'uncu yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Savaş; "O kanlı tarih, vatan topraklarımızda demokrasi düşmanlarına cesaret veren bir geleneğe dönüştürülmek istenmiştir. 15 Temmuz 2016 da bunlardan birisidir. Fakat aziz milletimiz canı ve kanı pahasına bu girişimleri 15 Temmuz'da engellemiştir. Millet iradesi, tankların paletlerinden daha güçlü olduğunu açıkça göstermiştir. İktidarı silahla, tankla, uçaktan atılan bombalarla ele geçireceklerini ve esir alacaklarını zannedenler, bu işin artık zannedildiği kadar kolay olmadığını çok net görmüşlerdir.

Fakat demokrasi düşmanları pusuda bekleyiştelerdir. Aziz milletimizin iradesinin zayıf düşeceği anı sinsice kollamaktadırlar. Bu nedenle her zamankinden daha güçlü olmaya, demokrasimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya mecburuz. İşte bu sebeplerden ötürü aziz milletimiz ne Adnan Menderes'i ne de diğer demokrasi şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Bu vesileyle bütün demokrasi şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA