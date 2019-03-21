Mustafa Savaş: "Define mi Arıyorsunuz? Bir Cadde Bir Sene İçerisinde 3 Kere Kazılmaz Ki"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, büyükşehir belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarındaki eksikliklerin plansız ve programsız çalışma nedeniyle kaynaklandığını iddia etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ne yaptığını bilmeden Aydın'ı yönetmeye çalıştığını ve Aydın'ın şehircilik alanında da çok gerilere gittiğini öne süren Mustafa Savaş, "Define mi arıyorsunuz? Bir cadde bir sene içerisinde üç kere kazılmaz ki. Önce kazıyorlar, sonra asfalt döküyorlar, sonra bu yeni yapılan asfaltı bir kez daha kazıp sonra yeniden asfalt döküyorlar. Ben anlatırken yoruluyorum ama onlar bu yeni asfaltı kazmaktan vazgeçmiyorlar ve bir kez daha kazıyorlar. Komedi filmi veya kamera şakası gibiler. Bir işi ellerine yüzlerine bulaştırmadan yaptıklarını hiçbir zaman göremedik. Kaybolan yıllarla birlikte hemşerilerim bu saçmalıklar nedeniyle hem mağdurlar hem çok kızgınlar. Yedi Eylül Mahalle'sinde, Işıklı Bulvarı'nda, Torlak Caddesi'nde, Doğu Gazi Bulvarı'nda ve daha nice yerde vatandaşıma bu sıkıntıyı yaşattılar. Bu sorunlardan dolayı hemşerilerim çok dert yandılar. Nisan ayından itibaren şehircilikte yeni bir döneme başlıyoruz" diye konuştu - AYDIN

Kaynak: İHA