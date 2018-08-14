Mustafa Savaş, AK Parti'nin 17. Yaşını Kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, AK Parti'nin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mustafa Savaş, mesajında; "14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partimiz, 17 yıllık siyasi bir hareketten öte aynı zamanda bin yıllık çok kudretli bir medeniyetin yeniden ayağa kaldırılması için mücadele veren kutsal bir davanın da temsilcisidir.

Partimiz ve mensuplarımız, içerisinde yaşadığımız coğrafyamızda binlerce yıldır verilen büyük mücadelenin bugünkü temsilcileridir. 15 Temmuz'da bir kez daha görülmüştür ki; AK Parti'yi var eden ve yaşatan büyük ruh, Alparslan'ın Malazgirt'e gelişinden Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine, Çanakkale'de ki ortaya konulan eşsiz savunmadan, İstiklal Harbi'ne ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine giden kararlılık ve azimdir.

Bu dava bayrağı her daim göklerde en yukarılarda dalgalandırma mücadelesidir. Bu vesileyle partimizin kuruluşunun 17. yıl dönümünü kutluyor, bu kutsal davaya emeği geçen her bir mensubumuza şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN