Mustafa Sarıgül Mardin Esnafını Gezdi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Mardin'in Artuklu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşları Mardin'in güzelliklerini görmeye davet eden Sarıgül, "Tarihi dokusu ile kültürel değerleri ile birçok kültür mozaiklerini içinde bulunduran çok değerli bir şehrimiz. Mardin'i gezmek lazım, Mardin'in doğal güzelliklerini tarihi, güzelliklerini gerçekten görmek lazım. Mardin'e ve güneydoğuya olaylar olmadan gelmek lazım. Herhangi bir olay olduğu zaman sanki her zaman olay varmış gibi yansıtılıyor. Oysa gerçekten Roma önemli, Venedik önemli, Paris önemli ama Türkiye için Mardin'inde tarihi güzellikleri doğal güzellikleri aynı zamanda Mardin Mutfak Kültürü ile de çok farklı bir noktada. Ben bütün yurttaşlarımı Mardin'i görmeye Mardin'i gezmeye ve Mardin'deki bu güzellikleri dünya ile buluşturmaya davet ediyorum" dedi.

Demokrasinin her şeyin ilacı olduğunu söyleyen Sarıgül, "Ben barışı arzu ediyorum, birlikteliği arzu ediyorum, bireyin mutluluğunu arzu ediyorum, demokrasiyi arzu ediyorum. Demokrasinin olduğu yerde mutluluk vardır. Demokrasinin olduğu yerde üretim vardır. Demokrasinin olduğu yerde enerji vardır, demokrasi her şeyin ilacıdır ve demokrasi hepimize lazım" diye konuştu.