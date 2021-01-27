Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
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Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik

27.01.2021 17:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:45
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Mardin il teşkilatı bürosunun açılışı için kente geldi.

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Mardin il teşkilatı bürosunun açılışı için kente geldi. Sarıgül, "Biz Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik" dedi.

Mardin'e gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ravza Caddesi'ndeki partisinin il teşkilatı bürosunun açılışına katıldı. Açılış sonrası bir düğün salonunda partililere seslenen Sarıgül, iktidara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak milyonlarca insanın alın terini ve emeğini vermek için yola çıktıklarını ifade ederek, "Partimiz, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygıyı koruyan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen en demokratik, kitle partisidir. Mardin'e gelen siyasiler buraya oy toplamaya gelmiş. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik" diye konuştu.


Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik
Mustafa Sarıgül: Mardin'e oy toplamaya değil, sevgi ve güven toplamaya geldik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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