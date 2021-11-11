Mustafa Sarıgül, Gaziantep'ten seslendi: Siyasette son günlerde artan sertlikten şikayetçiyiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANDIK"

Sarıgül, "Dün 10 Kasım'dı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygıyla, minnetle ve rahmetle andık. Bugün de dünyada 'Gazi' unvanı almış tek şehir olan Antep'teyiz. Aziz vatanımız için canlarını veren şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Onların değerini bilmek zorundayız. Gazilerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatan sevgisinin, kahramanlığın destanını yazmış, Gazianteplileri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Gaziantep basınına teşekkür ediyorum. Mahalli basının değerini, önemini ve sorunlarını çok iyi bilen bir siyasetçiyim." diye konuştu.

"ESNAF SİFTAH YAPAMAZ HALE GELDİ"

Gaziantep'in sanayide, turizmde, ticarette ve tarımda Türkiye'nin yıldız şehri olduğunu ancak buna rağmen kentte yoksulluk ve işsizlik olduğunu belirten Sarıgül, "Mahalli basın zor günlerden geçiyor, gittiğim her yerde bunları dile getiriyorum. İnşallah iktidara gelecek ve mahalli basının gelirlerinin artmasını sağlayacağız. Gaziantep sanayide, turizmde, ticarette ve tarımda Türkiye'nin yıldız şehridir. Buna rağmen Gaziantep'te yoksulluk var, Gaziantep'te işsizlik var. Esnaf siftah yapamaz hale gelmiş, her üç kişiden birinin bankalara borcu var. Aile ve sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık 10 gün önce, Gaziantep'te 262 bin haneye yardım yaptıklarını gururla açıkladı. Allah razı olsun sayın bakan ama 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz." dedi.

Mustafa Sarıgül, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

262 bin haneye yardım yaptık demek yerine keşke çıkıp deseydiniz ki; 60 bin kişiye iş verdik, ben de buradan sizi alkışlasaydım. Gaziantepliler, girişimcidir, beceriklidir, çalışkandır. Gaziantepliler çalışıyor çabalıyor, ama işsizlik ve yoksulluk azalmıyor neden? Çünkü göç alıyor, devleti yönetenler kapıyı açmış, gelin kardeşim, Gaziantepli size bakar diyor. Bakar bakmasına da bin kişi değil, beş bin kişi değil,500 bin kişiye nasıl baksın? 6 ay değil 1 yıl değil, 10 yıl nasıl baksın, dolar almış başını gidiyorsa, sanayideki doğalgaza zam üstüne zam geliyorsa, Gaziantepli sanayici ne yapsın, nasıl rekabet etsin, nasıl yatırım yapsın, üretimi nasıl artırsın? Doğal gazı, petrolü dışardan alıyoruz, dışarıda fiyatlar artıyor. Biz ne yapalım diyorlar. Doğal gazı petrolü dışarıdan alıyoruz da, buğdayı neden dışarıdan alıyoruz, samanı, mercimeği neden dışarıdan alıyoruz? 2003'ten bugüne 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptık. Bu paraları götürüp Kanada çiftçisine, Amerika çiftçisine vermek yerine Gaziantep çiftçisine, sanayicisine verseydik, Gaziantep'te, yardıma muhtaç olan 262 bin hane değil en fazla 2 bin hane olurdu. Türkiye güçlü ve zengin bir ülke olurdu. Ama olmadı. Çünkü 19 yıldır ülkeyi yönetenler üretimden değil hep ranttan yana oldular. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdiler, har vurup harman savurdular. Üç bakan üç ayrı özel uçakla aynı şehre gidecek kadar israf yaptılar.

"ARTAN SERTLİKTEN ŞİKAYETÇİYİZ"

Siyasetin dilini değiştirmek için, yola çıkmış bir parti olarak, siyasette son günlerde artan sertlikten şikayetçiyiz. Bu durum bizi son derece üzüyor. Partilerin meclis grup toplantıları nefret, hakaret ve küfür arenası haline geldi. Benim bırakın kullanmayı, burada okumaya dahi utanacağım kelimeler kullanılır oldu. Bunlar doğru şeyler değil, bunlar normal şeyler değil. Böyle siyaset olmaz,siyaset bu hale gelmemeli. Lütfen bunları kanıksamayalım. Lütfen bunlara hep birlikte karşı çıkalım, siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Siyasetin de bir kuralı, bir nezaketi, bir kalitesi olmalıdır. Bu haftaki basın toplantısında söyledim. Buradan bir kez daha tüm siyasilere bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapmayalım. Gelin, bazı konuları siyaset dışında bırakalım. Gelin, bazı konularda birlikte hareket edelim,gelin, siyasette kavga dövüş ve kötü sözü kaldıralım. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir, ama vicdan, merhamet ve saygı çizgisinde birleşebiliriz.

"SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Halkımızın gündemi neyse, Türkiye Değişim Partisi'nin gündemi de odur. Biz, işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz, iş başına geleceğiz ve bu sorunları biz çözeceğiz. Hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak, güven ortamını sağlayarak çözeceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim ederek çözeceğiz. Ranta değil, üretime önem vererek çözeceğiz. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleyerek çözeceğiz. Gösterişe ve israfa son vererek çözeceğiz. Şirketlere hazine garantisi değil, çiftçiye alım garantisi vererek çözeceğiz. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye'miz bir Türkiye daha olacak, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artacak, Türkiye varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşacak."

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