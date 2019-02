Mustafa Sarıgül: "Dsp'nin Başarısı İçin Canla Başla Çalışacağız"

Mustafa Sarıgül: "DSP'nin başarısı için canla başla çalışacağız"

Mustafa Sarıgül DSP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarıgül ziyaretinde, "DSP'nin başarısı için canla başla çalışacağız" dedi.

Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül partisinin Okmeydanı'nda bulunan DSP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ve partililer tarafından bina önünde karşılanan Mustafa Sarıgül'e DSP'liler yoğun ilgi gösterdi. Sarıgül kendisini bekleyen kalabalıkla tek tek selamlaştı.

"Ötekisi olmayan bir belediye olacak"

Karşılama töreninin ardından program DSP İl Başkanlığı'nda devam etti. Parti binasını dolduran kalabalığa seslenen DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, ilk olarak başkanlığa seçilmesi halinde yapacağı değişikliklerden bahsetti. Şişli'nin yeniden yerel yönetimlerde marka olacağını ifade eden Sarıgül şöyle konuştu: "1 Nisan'dan itibaren Şişli'deki tüm yurttaşlarımızı Allah'ın izni ile kucaklayacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımıza kucak açacağımız 'Yeni Şişli' modeli devreye girecek. Şişlimizin ışıklarını yeniden yakacağız. Şişlimizi yerel yönetimlerde tekrar Türkiye markası yapacağız. Şişli yerel yönetimlerde örnek alınan, herkesin gıpta ile baktığı bir belediye olacak. Çünkü 24 saat çalışan, ruhu olan, enerjisi olan ve gerçekten ötekisi olmayan bir belediye olacak"

Sarıgül konuşmasında adayı olduğu DSP hakkında da çalışma sözü verdi. Bülent Ecevit'in düşüncelerinin hala yaşadığını belirten Mustafa Sarıgül, "Kurucu genel başkanımız, her zaman düşünceleri bizimle yaşıyor. İnşallah mekanı cennet olsun. Kurucu genel başkanımız Bülent Ecevit'in siyasi nezaketi ve zarafeti ışığında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başkanımızın, çok değerli DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan hanımefendinin önderliğinde Demokratik Sol Parti'nin bayrağını her noktada en yükseğe taşımak için canla başla çalışacağız." dedi.

Kaynak: İHA