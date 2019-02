Mustafa Sarıgül, DSP bayraklarıyla gövde gösterisi yaptı

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün seçim ofisi açılışı adeta mitinge dönüştü

Mustafa Sarıgül: "İlk günkü heyecanı bugün de taşıyorum"

İSTANBUL - CHP'den geçtiğimiz hafta istifa ederek DSP Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, DSP bayraklarıyla gövde gösterisi yaptı. Kurtuluş'ta seçim ofisi açan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, "her kesimden, her siyasi görüşten yurttaşımızın oyunu alarak rekor bir oranla seçimi kazanacağız" dedi.

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün Kurtuluş'taki seçim ofisi açılışı adeta mitinge dönüştü. DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan'ın da katıldığı açılışta binlerce kişilik kalabalığa konuşan Sarıgül, yıllar önce Bülent Ecevit tarafından Şişli'ye aday gösterildiği DSPye tekrar dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce iki dönem DSP'den belediye başkanlığı yaptığını belirten Mustafa Sarıgül, "DSP benim siyaset ocağım. Biz rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit'in siyasi nezaketi ve siyasi zerafetinden geliyoruz" dedi.

Meydandaki sevgi selinin kendisini çok eskilere götürdüğünü kaydeden Sarıgül, "Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit'in ilk adaylığımızda yurttaşlarıma söylediği, 'Sarıgül'ü size, Şişli'yi de Sarıgül'e emanet ediyorum' sözü dün gibi gözümün önünde şu an. Rahat uyu sevgili genel başkanım, emanetine dün sahip çıktım, bugün sahip çıkıyorum, yarın da inşallah sahip çıkacağım" dedi.

"İlk günkü heyecanı bugün de taşıyorum"

Müthiş bir enerji, müthiş bir coşku yakaladıklarını aktaran Sarıgül, "İnanın ilk günkü heyecanı bugün de taşıyorum. Birlikte el ele kol kola gönül gönüle muhteşem bir kampanya yapacağız. Sen ben ayrımı yapmayacağız. Bizden olan bizden olmayan ayrımı da yapmayacağız. Her siyasi görüşten yurttaşımızı sevgiyle kucaklayacağız ve onları da yeni Şişli yolculuğuna katacağız. Çünkü yıllar önce siyasete başladığım yer Ecevit'in parti okulu, rahmetli Ecevit'in parti kültürü. Yıllar önce siyasete başladığım yer demokratik Sol Parti'nin inançlara saygılı laiklik anlayışı.

Yıllar önce siyasete başladığım yer sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri. Biz Şişli'yi geçmişte hep bu anlayışla yönettik. Kimseye hangi görüştensin, hangi düşüncedensin diye sormadık. Herkese gönlümüzü açtık, herkese kucak açtık ve size nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduk. İşte Şişli'de oluşturduğumuz yerel yönetim modelinin sırrı budur" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl ve güler yüzlü bir kampanya yürüteceğiz"

"Çok barışçıl ve güler yüzlü kampanya yürüteceğiz" diyen Mustafa Sarıgül, "Bugün bu meydanda kanat çırpan ak güvercinler her kapıya konacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren sevgili kardeşlerim. Sizlerle de bir ve beraber olacağız. Bölünmeden parçalanmadan daha da güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Şişliyi daha önce olduğu gibi bundan sonra da yine hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte planlayacağız.

Bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum, güzel bir kampanya diliyorum. Biz Şişli'de bugüne kadar nasıl bir toplumsal mutabakatı sağladıysak, bugünden sonra da aynı mutabakatı sağlayacağız. Tüm kesimlerin ve her siyasi görüşteki yurttaşımızın isteğini alarak rekor oyla seçimleri kazanacağız" dedi.

Sarıgül'ün konuşmasından sonra kürsüye çıkan DSP İstanbul il Başkanı Çiğdem Mercan, Mustafa Sarıgül'ün yakasına parti rozetini takarak başarılar diledi.

Kaynak: İHA