Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız."

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl mesajı paylaşan Mustafa Sarıgül, "Şişli'nin ışıklarını yeniden yakacağız." ifadesini kullandı. Paylaşıma yapılan yorumlarda da Mustafa Sargül'e destek mesajları yanında yeni yıl için olumlu beklenti yorumları yapıldı.

ŞİŞLİ'NİN IŞIKLARINI YENİDEN YAKACAĞIZ

Yeni yıl ile ilgili dileklerini sosyal medya üzerinden paylaşan Sarıgül, "Şişlili yurttaşlarımızla dolu dolu geçirdiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yılda, yeni Şişli'yi güzel günler bekliyor, umutlu günler bekliyor. Hep birlikte Şişli'nin ışıklarını yeniden yakacağız." dedi.

Yeni yıl ile ilgili sosyal medya hesabıüzerinden bir başka paylaşımında da "Bu Pazar günü Şişli'nin ışıklarını yeniden yakmak üzere Feriköy'de yurttaşlarımla buluşuyorum. Yeni Feriköy'ü, yeni Şişli'yi konuşmak üzere, saygıyla, sevgiyle." ifadesini kullanmıştı.