Mustafa Sarıgül'den Miting Gibi Bayramlaşma Töreni

İstanbul Şişli'de vatandaşlarla bayramlaşan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Önümüzdeki sene Şişli'de Kurban Bayramı çok başka olacak. İnşallah önümüzdeki bayramda Şişli'nin sönen ışıklarını yeniden yakacaksınız" dedi. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı öncesinde seçim çalışmalarını yürüttüğü merkezin önünde vatandaşlarla bayramlaşma töreni düzenledi. Şişli'de bulunan Sevgi Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sarıgül, fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlara bir konuşma yapan Mustafa Sarıgül, "Bu bayram son bayram. Önümüzdeki sene Şişli'de Kurban Bayramı çok başka olacak. İnşallah önümüzdeki bayramda Şişli'nin sönen ışıklarını yeniden yakacaksınız. İhanetçiler, vefasızlar, nankörler, koltuğa bağlı olanlar gidecek hakka bağlı olanlar gelecek" şeklinde konuştu. Bayramlaşma töreninin miting havasına dönüşmesini değerlendiren Sarıgül, "Binlerce yurtdaşımızın katılımıyla bu bayramlaşma bir miting havasına dönüştü. Beni yalnız bırakmayan binlerce Şişlili kardeşime teşekkür ediyorum. Benim sorumluluğum daha da arttı. Daha çok çalışacağım. Siyaset adamının nereye gideceğini yaptığı çalışmalar karar verir. Siyasi parti farkı gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takdiri Şişlili vatandaşlarıma bırakıyorum" dedi. Şişli'yi tekrar hak ettiği yere getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Sarıgül, "Çalışmalarımız 48 aydır devam ediyor. Artık son 180 güne girdik. Bu 180 gün Şişli için hayırlı olacak. Şişli'nin ışıkları tekrar yanacak inşallah. Yeni projelerle geliyoruz. Yerel yönetimlerde yenilik oluşturacak, konuşulacak projelerle geliyoruz. Bu projelerimizi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Bu projeler; Şişli'nin tekrar şahlanması için, tekrar marka olması için, Şişlimizin dünyada hak ettiği yeri alması için gerçekleştireceğimiz projeler" diye konuştu.

(Oğuzcan Yazar/İHA)