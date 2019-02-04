Mustafa Sarıgül: "Chp Genel Merkezinde CHP'nin İktidar Olmasını İstemeyenler Var"

- Mustafa Sarıgül: "CHP Genel merkezinde CHP'nin iktidar olmasını istemeyenler var"

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül TGRT Haber'de soruları yanıtladı

Sarıgül: "İstifamın ardından genel merkezden arayan olmadı, onlar mutlu olmuşlardır"

İSTANBUL - DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "CHP Genel merkezinde CHP'nin iktidar olmasını istemeyenler var. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar" dedi.

DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül, TGRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP yönetiminin halen bazı il ve ilçelerde adaylarının açıklamayışını eleştiren Sarıgül, ana muhalefetin adaylarını bir yıl önceden tanıtması gerektiğini kaydetti.

CHP'nin kurumsal kimliğine kırgınlığının olmadığını aktaran Sarıgül, "CHP Genel merkezinde bir bölüm arkadaş var onlar CHP'nin iktidar olmasını istemiyorlar. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar. Ama kurumsal kimliğe CHP'ye oy veren seçmenlere kırgınlığım yok. İki dönem DSP'den Şişli adayı oldum. Demokratik Sol Parti bana hem 1999 hem de 2009 seçimlerinde bana kapılarını açmamış olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım" dedi.

İstanbul'da DSP bayraklarıyla muhteşem bir toplantı yaptıklarını kaydeden Sarıgül, "Bir insan omurgası ve çizgisi olmalı. Benim çizgim DSP ve CHP çizgisidir. Türkiye'de ilk defa Mavi masayı kurmuştum. Şişli belediyesinden 24 saat ışıklar sönmezdi, mavi masamız vardı. Şişli Belediyesinde 1 Nisan'dan sonra 24 saat ışıklar sönmeyecek. Çünkü mavi masa olacak. Şişli belediyesini arayan kişiler otomatik ses katları değil gerçek kişilerle konuşacak. Buraya ulaşan kişilerin tüm sorunları çözülecek" ifadelerini kullandı.

Demokratik Sol Partisi küskünleri partisi oldu şeklinde yapılan değerlendirmeler hatırlatan Sarıgül, "Öyle demek doğru değil. DSP aksine yerel yönetimlerde başarı elde etmiş isimlere kapısını açıyorsa bu DSP'nin güzelliğidir" dedi.

CHP'den istifasının ardından genel merkezden aranmadığını aktaran Sarıgül, "Genel başkanın yakın çevresinden arayanlar oldu üzüntülerini dile getirdiler. Ama genel merkezden arayan olmadı. Onlar çok mutlu olmuşlardır. Halen belediye başkan adayları belli değilse o yöneticilerin başarı istemediklerinin göstergesidir. Ana muhalefet adaylarını 1 yıl önce açıklamalıydı. Daha önce adaylarını açıklamalı ki adayları kendilerini tanıtsınlar. İstanbul'da halen adayları belli olmayan ilçeler var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA