MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR
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MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Afganistan'dan gelen bütün göçü Türkiye'ye bırakmak insafsızlıktır.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Afganistan'dan gelen bütün göçü Türkiye'ye bırakmak insafsızlıktır. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum. Lafa geldiği zaman barışı, demokrasiyi, insan haklarını konuşuyorsunuz. Ama göçe sıra geldiği zaman Türkiye göçe baksın diyorsunuz. Türkiye'ye ne kadar göç geliyorsa Avrupa Birliği ülkeleri bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır' dedi.

Konya'ya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Sarıgül, 'Sevgi kazanacak diye yollara çıktım. Sevginin kazanmasını istiyorum. Tüm siyasilerin sevgi dilini kullanmasını arzu ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak sevgi dili kullanacağız. Siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz. Rakiplerimizin eksiklerini, hatalarını, üretemediklerini, Türkiye için sorunları anlatırken bile sevgi dilinden uzaklaşmayacağız. Sevgi dilinin ön planda olmasını olağanüstü arzu ediyoruz. Eğer bir problem varsa, o problemi kullanırken sinkaflı bir dil kullanmayalım. Cennet vatanımızın mutlu olması için bütün siyasilere çağrıda bulunuyorum. Siyasetin dilini değiştirelim. Sevgi dilinden uzaklaşmayalım' dedi.

Taliban'ın Afganistan'ın yönetimini devralmasının ardından yaşanan göç dalgasına da değinen Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

'Afganistan'dan Türkiye'mize gelmekte olan göçle ilgili olarak, evrensel hukuk kurallarının uygulanması lazım. Bugün Avrupa Birliği'nin bir ülkesi ben 10 tane göçmen alırım diyor. Bunu esefle kınıyoruz. Kaç Avrupa ülkesi varsa gelen göçü eşit sayıda almak lazım. Bütün göçü Türkiye'ye bırakmak insafsızlıktır. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum. Lafa geldiği zaman barışı, demokrasiyi insan haklarını konuşuyorsunuz, ama göçe sıra geldiği zaman Türkiye göçe baksın diyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye 'ye ne kadar göç geliyorsa Avrupa Birliği ülkeleri bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır. Türkiye bu göçü kaldıramaz.?

MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR
MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR
MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR
MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MUSTAFA SARIGÜL: BÜTÜN GÖÇÜ TÜRKİYE'YE BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR - Haberler
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