MUSTAFA SARIGÜL: BİR SİYASİ PARTİDEN İSTİFA OLDUĞU ZAMAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİLMELİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MUSTAFA SARIGÜL: BİR SİYASİ PARTİDEN İSTİFA OLDUĞU ZAMAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİLMELİ

31.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:45
MUSTAFA SARIGÜL: BİR SİYASİ PARTİDEN İSTİFA OLDUĞU ZAMAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİLMELİ

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'deki istifalara ilişkin "Partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifa edilmeli" dedi.

TÜRKİYE  Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'deki istifalara ilişkin  "Partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifa edilmeli" dedi.  

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül,  Beşiktaş'taki parti binasında gündeme dair  açıklamalarda  bulundu. Parti kurucuları ve genel başkan yardımcılarının da yer aldığı basın açıklamasında, gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, pandemi nedeniyle kapalı olan restoran, kafe gibi işletmelerin de gerekli önlemler alınarak  açılması gerektiğini  söyledi.

"PARTİDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ"

Sarıgül, bir gazetecinin CHP'deki milletvekili istifalarıyla ilgili bir sorusu üzerine  öBiz Türkiye Değişim Partisi olarak arkadaşlarımızla bu konuları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Biz, bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz. Çünkü bir siyasi partinin oylarıyla, ismiyle o seçime giriyorsunuz, dolayısıyla bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız oylarla gelip, bağımsız milletvekili olsanız, istediğini yapabilirsiniz ama bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik bulmuyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Feyza Aktan Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUSTAFA SARIGÜL: BİR SİYASİ PARTİDEN İSTİFA OLDUĞU ZAMAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİLMELİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:48:24. #1.15#
title