Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni yıl öncesi Beşiktaş Ulus'ta bulunan konutunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranılmasını arzu ederim. Türkiye Değişim Partisi olarak 2022 yılında siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceğiz. Siyasete, nezaketi, zarafeti, kaliteyi getiren parti olacağız. 2022 yılında bizim gibi düşünmeyenlere de saygı göstereceğiz. 2022 yılında Türkiye Değişim Partisi olarak incinsen de incitme felsefesine son derece önem vereceğiz."