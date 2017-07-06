Mustafa Saral: "Macnshester City, İstediğimiz Rakamlara Çıkamadı"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Manchester City ile daha önce de görüştüklerini söyleyerek, "Manchester City, henüz istediğimiz rakamlara çıkamadı. Anlaşma sağlanmazsa Cengiz'i satmayacağız" dedi.



Geçen sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig takımlarında Manchester City devreye girdi. Cengiz'in transferini görüşmek üzere İstanbul'a gelen İngiliz yöneticiler, 19 yaşındaki genç yıldızın transferi için Başakşehirli yöneticilerle masaya oturacak. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA'ya yaptığı açıklamalarda, Başakşehir ile Manchester City'nin alt yapı geliştirme programında ortaklık yapacaklarını belirtti. İngiliz devinin yöneticileriyle Cengiz Ünder'in transferi için de görüşeceklerini bildiren Saral, "Manchester City ile daha önce de görüşmüştük. Ancak henüz istediğimiz rakamlara çıkamadılar. Eğer bizim talep ettiğimiz ücreti vermezlerse Cengiz'i satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL