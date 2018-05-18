Mustafa Sandal, Sahnede Paris Hilton'a Eşlik Edecek
Antalya'da gerçekleşecek moda şovunda defileye baş manken olarak çıkacak Paris Hilton'a sahnede Mustafa Sandal eşlik edecek.
Antalya'da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı Paris Hilton, podyumda şarkıcı Mustafa Sandal ile bir araya gelecek. 10 Haziran'daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton'a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.
KONUKLARI COŞTURACAK
The Land of Legends'ta özel olarak kurulacak podyumda Türkiye'nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak.
5 BİN KİŞİYE SESLENECEKLER
Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal'ın özellikle Rusya'da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Moskova'nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall'da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.
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İsrail’e Manavgat tesisinden su satışını öngören bir anlaşma 4 Mart 2004 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca, Manavgat Nehrinden yılda 50 milyon m3 arıtılmış suyun 20 yıl süre ile İsrail’e satışı ve suyun İsrail’e deniz yoluyla tankerlerle taşınması öngörülmüştü. Ancak, petrol fiyatlarındaki artışlar sonucu suyun özel olarak imal edilmesi gerekecek tankerlerle taşınması maliyetinin yükselmesi ve Manavgat Dolum ve Arıtma tesisinin Özelleştirme Programına alınması gibi nedenlerle anlaşmanınCevap Yaz Yayından KaldırHER TÜRLÜ DEVAM: karşılıklı feshi konusunda görüş birliğine varılmıştır.Yayından Kaldır
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bizim bu kadar şahane makenlerimiz varken paris hilton ne kendi ülkesinde neden hiç victoria secret defilesine çıkarmamışlar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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4 Mart 2004 tarihinde Ankara ile Tel Aviv arasında imzalanan anlaşma ile Manavgat tesislerinden Kıbrıs’a gönderilen Manavgat suyunun İsrail’e de verilecek projede de mutâbık kalındığının açıklanması. (ABC gazetesi, 21. 3. 17; Karar, 11. 7. 2017; (T. C. Dışişleri Bakanlığı, BN:3 - 6 Nisan 2006, Manavgat Nehrinden İsrail´e Su Satışı hk. )Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır