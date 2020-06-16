Mustafa Sandal´ın otobiyografisi yayınlandı Doğan Kitap Yayınevinde yayınlanan kitap, ismini Sandal´ın ilk parçalarından birinden alıyor: Beni Ağlatma.

Mustafa Sandal'ın neden bu kadar çok sevildiğine baktığımızda, önümüze çıkan en önemli husus: samimiyet. Başka türlü bir sanatçının 30 yıldır aynı şekilde sevilmesini izah edemeyiz. İşte bu samimiyeti Doğan Kitap'da yayınlanan "Beni Ağlatma" otobiyografisinde de hissetmek mümkün.

Mustafa Sandal o bilinen tüm samimiyetiyle çocukluk dönemini, liseli yıllarda İsviçre hayatını, Amerika maceralarını, Londra ve Almanya dönemlerini ve elbetteki Türkiye aşkını okurun yüreğine aktarmayı başarıyor.

Kliplerinde ve tüm yaşam tarzında olduğu gibi, kitapda da Sandal etrafındaki sevdiklerini unutmuyor. Sevdiklerini ve pozitif enerjili insanları yanında toplamayı başaran Sandal, kitapda da hepsine birer yer ayırıyor. En önemlisi oğulları Yaman ve Yavuz'a karşı olan sevgisini ise kitapda hissetmek mümkün.

Sandal'ın Beşiktaş, spor veya kayak aşkını bilmeyen yok, fakat kitapda Sandal'ın belki az bilinen bir yönü daha ortaya çıkıyor. Mustafa Sandal tam bir proje adamı. Ele aldığı projeleri inanılmaz bir titizlikle yürütüyor ve start-up projelerine, teknolojik gelişimlere büyük ilgi görüyor. Bu yönde gençleri de destekliyor.

Yaptığı müziklerin, projelerin başarılı olmasının ana sebebi ise bu titizlik. Kendisi bir işi yapmış "gibi" değil, gerçek manada kalbiyle bağlanarak yaptığı için, kendisine başarı olarak geri dönüyor. "Beni Ağlatma"da geceye kadar çalışmanın, doğru zamanda doğru kararları vermenin, disiplinli çalışmanın meyvelerini ve bir işi kaliteli yapabilmek için mutfağının her yerinde bulunulması gerektiğini, Sandal´ın hayatından öğreniyoruz.

Sandal'ın hayatında skandallar yok, magazin yok. Popüler kültürün başka simalarını her sene defalarca magazin haberlerinde görmemize rağmen, Mustafa Sandal´ı 30 senedir hiçbir skandal haberde bulmak mümkün değil. Bunun aksine kendisinde düzgün bir duruş ve ciddiyet görmek mümkün. İster çıkardığı parçalarda ve oynadığı filim ve reklamlarda olsun, isterse de özel hayatında, Mustafa Sandal'ı umursamaz veya ciddiyetsiz görmek mümkün değil.

Remix ve başkalarıyla beraber söylediği parçalarla beraber piyasada yaklaşık 195 şarkısı bulunan Mustafa Sandal daha uzun yıllar aramızda kalacak gibi.

Bu nedenle bu kitap, bitmiş bir hikayenin anlatımı değil, belki yeni bir hikayenin başlangıcı gibi. Mustafa Sandal 2.0 daha yeni başlıyor. Dolayısıyla kitabın da bir devamı olacaktır.

Kaynak: Bültenler