Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünya evine bir adım daha yaklaştı.

O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi dikkat çekti. Sandal, nişanlısından 19 yaş büyük.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.