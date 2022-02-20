Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı - Haberler
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Snob Magazin - Magazin
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlilik için ilk adımı attı. Çift bu akşam aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandı. İşte detaylar...

Şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünya evine bir adım daha yaklaştı.

O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi dikkat çekti. Sandal, nişanlısından 19 yaş büyük.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Nişanlandı

Snob Magazin - Magazin

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Instagram, Magazin, Haberler

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