Mustafa Sandal, Freezone Online Müzik Yarışması yarı finalistleriyle buluştu

Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması Ünkapanı Edition'da, sanatçı Mustafa Sandal yarı finalistlerle canlı yayında bir araya geldi.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, hayalinde müzik olan ve sesini geniş kitlelere duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen yarışma kapsamında, Mustafa Sandal'ın kendi Instagram hesabı üzerinden Chaby Han ile birlikte düzenlediği canlı yayına yarı finalistler tek tek bağlanarak performanslarını sergiledi ve Mustafa Sandal'dan koçluk aldı.

70 bin görüntülenmeye ulaşan yayın esnasında freezonestudyo.com adresi üzerinden izleyiciler oylarını kullandı. Halk oylaması 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

Canlı yayına katılan yarı finalistlerden Alara Cihan, Alicia Keys'in "Girl on Fire"; Berkan Ökten, Mor ve Ötesi'nin "Ayıp Olmaz mı?"; Dilşah Satıroğlu, Kadebostany'nin "Castle in the Snow"; Gülşah Kömür, Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz"; İrem Özcivan, Levent Yüksel'in "Bu Gece Son"; Muhammetcan Otu, Labrinth'in "Let It Be"; Müge Köymen, Işın Karaca'nın "Uyanış"; Yağmur Elisa, Ayna'nın "Ölünce Sevemezsem Seni", Mustafa Örs, Aşkın Nur Yengi'nin "Karanfil" isimli şarkılarını, Furkan Uluoğlu ise kendi şarkısı "Kim Kimdir"i seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Sandal, şunlar kaydetti:

"Gençlerimizin müzikle ilgili büyük bir coşkusu var. Kendini ifade etmekten çekinmeyen bir nesil var. Bu yeteneklerin ortaya çıkması için FreeZone gibi doğru platformlarda kendilerini ifade edebiliyor olmaları lazım. Vodafone FreeZone'a bizi bu yetenekli gençlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. FreeZone, yetenekleri ortaya çıkarma konusunda çok başarılı. Yarı finale kalan yarışmacılara baktığımızda bunu görüyoruz. Şimdiden tüm yarı finalistleri tebrik ediyorum."

Chaby Han ise "Yarışmacı arkadaşların hepsi çok başarılı. Seslerini Mustafa Sandal'a dinletmek onlar için büyük bir şans. Muazzam bir deneyim olacak bence hepsi için. Heyecanla bekliyorum ben de." ifadelerini kullandı.

Büyük final için geri sayım başladı

Öte yandan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition'da final için geri sayım başladı.

Yarı finalistlerin Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com'da yayınlanacak performansları halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek. 18 Haziran'da Mustafa Sandal'ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Eşzamanlı olarak Acunn.com üzerinden canlı oylama yürütülecek ve Türkiye'nin yeni genç sesi bir kez daha halk oylamasıyla seçilecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye "freezonestudyo.com" internet adresinden ulaşılabiliniyor.

