Mustafa Sandal'dan Serra Yılmaz'a olay sözler! Geçtiğimiz yıllarda "Türk'üm ama bu benim suçum değil' diyen ünlü oyuncu Serra Yılmaz, uzun süre eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Yıllar önce İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz'ın korona virüsü nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti. Şarkıcı Mustafa Sandal, bu iddiaların ardından Serra Yılmaz'a sert sözlerle tepki gösterdi

Sosyal medyada bir fotoğrafın altına yorum yapan Sandal, "Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin