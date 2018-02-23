Mustafa Sandal'dan Boşanacak Emina Sandal, Ülkesine Geri Dönmeyecek

Mustafa Sandal'la boşanma hazırlığında olan Emina Sandal, Yaman ve Yavuz'un babalarından ayrı kalmaması için memleketi Sırbistan'a geri dönmeme kararı aldı.

YENİ HAYATLARI İÇİN PLAN YAPIYORLAR

Boşanma yoluna giden Emina-Mustafa Sandal çifti, yeni hayatları için planlar yapmaya başladı. Akşam Life'ın haberine göre; Çiftin ayrılığı bir nevi kağıt üzerinde olacak.

İSTANBUL'DA YENİ EVE ÇIKACAK

Sandal çifti, eğitimleri İstanbul'da devam eden çocukları Yaman ve Yavuz'un boşanma sürecinden etkilenmemesi için yaşamlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı. Buna göre Sırbistan'da bir pop yıldızı olan Emina, İstanbul'da yeni bir eve çıkacak.

MAL VARLIĞI PAYLAŞIMI

Boşanma nedenleri Emina'nın müsrif harcamaları olduğu konuşulan çiftin evlilikleri boyunca elde ettikleri mal varlıkları da boşanma protokülüne göre aralarında paylaşılacak. 2010 yılında 1.5 milyon dolara aldıkları Çubuklu Vadi Konakları'ndaki villalarında oturan çiftin Göcek'te 700 bin euro değerinde yazlık evleri ve 2 milyon euro değerinde yatları var.