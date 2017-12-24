Mustafa Sandal, Bitcoin Yarışmasının Jurisi Olacak!

Mustafa Sandal, Bitcoin Yarşımasının Jurisi Olacak!



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/5660bd68f53fc2545952914e83636e90a0cc22d0.jpeg'fit=300%2C172" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/5660bd68f53fc2545952914e83636e90a0cc22d0.jpeg'fit=640%2C366"/>'Ver Gazı' isminde bir televizyon programı yapacak olan Mustafa Sandal Bitcoin dağıtacak! Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ankara Marka Festivali'ne konuk olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, mini konserinin peşinden misafirlerle kendi markasını iyi mi yarattığı konusunda sohbet ettikten sonra, yeni projelerinden bahsederken bunlardan birisinin de Bitcoin ödüllü bir yarışmada jüri koltuğunda yer almak olacağına değindi. Edinilen bilgilere […] More