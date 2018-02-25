Mustafa Sandal, 15 Milyonluk Villayı Boşanma Aşamasındaki Eşi Emina'ya Verdi

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir hafta önce ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu. Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

6 ay önce evi terk eden Mustafa Sandal, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor. Emina Sandal, ''Çocuklarımın velayetini ben alacağım. Mustafa da istediği zaman oğullarını görecek'' diye konuştu.