Mustafa Sandal, 15 Milyonluk Villayı Boşanma Aşamasındaki Eşi Emina'ya Verdi
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Mustafa Sandal, 15 Milyonluk Villayı Boşanma Aşamasındaki Eşi Emina'ya Verdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, boşanma aşamasındaki eşi Emina'ya 15 milyonluk villayı verdi. Sandal'ın kendisinin de çalışma ofisinde kaldığı öğrenildi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir hafta önce ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu. Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

6 ay önce evi terk eden Mustafa Sandal, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor. Emina Sandal, ''Çocuklarımın velayetini ben alacağım. Mustafa da istediği zaman oğullarını görecek'' diye konuştu.

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YORUMLAR (11)

  • ZYNP:
    Çocukları olmasa tamam ama zaten bu villa çocuklarının da sayılır. Zaten Mustafa da çocukları var diye vermiştir çocukları olmasaydı vermezdi. Ayrıca bu estetikli Eminadan da kurtuluyor, eski fotoğrafları feci. En azından doğal ve güzel bir eş alır kendisine..
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  • HAKKI ŞAHSIVAR:
    Ben Mustafa Sandalı severim. Hiçbir zaman eminayı ona yakıştırmadım. Yetenekli bir insan . Emina onu zayetti. Şimdi sömürme dönemi başladı. Allah Mustafa Sandalın yardımcısı olsun. İşte böyle başa bela kadınlar yüzünden insanlar evlenmiyor. Kanunlar haksız da olsa kadından yana.
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    KAZİMA CEVAP: Kazim o zaman sende erkek erkege escinsel bir hayat yasarsin dimi, arayip bulamadigin bir ortam
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