Mustafa Şahap Hancı Alp Disiplini Kayak Yarışmaları, Ilgaz Dağı'nda düzenlendi
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Mustafa Şahap Hancı Alp Disiplini Kayak Yarışmaları, Ilgaz Dağı'nda düzenlendi

28.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:34
Mustafa Şahap Hancı Alp Disiplini Kayak Yarışmaları, Ilgaz Dağı'nda düzenlendi

Mustafa Şahap Hancı Alp Disiplini Kayak Yarışması, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Mustafa Şahap Hancı Alp Disiplini Kayak Yarışması, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışlara, 8 kategoride 52 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın doğal güzeller açısından Türkiye'nin sayılı yerlerinden olduğunu söyledi.

Mustafa Şahap Hancı'nın Kastamonu sporunda çok önemli bir isim olduğunu aktaran Keloğlu, "Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin açılışından bugüne büyük emek vermiş değerli abimizin ismiyle kayak müsabakaları düzenledik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Keloğlu, Mustafa Şahap Hancı'yı anmak amacıyla düzenledikleri yarışları geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kastamonu Kayak İl Temsilcisi Fırat Coşkun ise yarışların çok verimli geçtiğini kaydederek, "Mustafa hocamızın herkeste çok emeği var. Onu yad etmenin görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yarışmayı her yıl daha çok katılımla yapmayı planlıyoruz. Bugünkü yarışlarda sakatlık yaşanmadı. Sporcularımız başarılı şekilde yarıştı." diye konuştu.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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