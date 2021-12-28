Mustafa Sağyaşar'ın 70. sanat yılı İzmir'de kutlandı

İZMİR (AA) - Türk Sanat Müziği'nin duayenlerinden Mustafa Sağyaşar'ın 70. sanat yılı, İzmir'de düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından İzmir Kültür ve Musiki Derneğinin katkılarıyla Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Musikisi İcra Heyeti ve Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu Şef İsmail Özçeltik yönetimindeki koro şarkılar seslendirdi.

Sanatçı Mustafa Sağyaşar da etkinliğin ikinci bölümünde sevenleriyle buluştu. Mustafa Sağyaşar'ın 89. doğum günü dolayısıyla pasta kesilen etkinliğin sonunda İzmir Marşı okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türk müziğini bugünlere taşıyan usta sanatçılara gerekli değerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu kıymetli etkinlikte sahne alan usta şef Mustafa Sağyaşar ve Türk Musikisi İcra Heyeti sanatçıları ile bizleri yalnız bırakmayan sanat müziğine gönül vermiş tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana'da 25 Aralık 1932'de doğan Mustafa Sağyaşar, profesyonel olarak müziğe 1951'de Ankara Radyosu'nda başladı. Sanat hayatını 70 yıldır kesintisiz sürdüren Sağyaşar, halen Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığını, Kız Kulesi TSM Korosunun şefliğini yürütüyor. Solist ve koro şefi olarak tanınan Sağyaşar'ın TRT repertuvarında 2 bestesi bulunuyor.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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