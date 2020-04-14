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Avrupa, Akçay, Spor

Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi

"Temaslı oyun oynuyoruz, psikolojiyi düşünmek lazım""Sistem yaratıcı beyinleri desteklemiyor, Avrupa'yı taklit ediyoruz""Taraftar psikolojik olarak sahaya gelmeyecek""Yabancı oyuncu kriterleri değişikliğe uğrayacak""Şenol hoca milli takımda çok başarılı olacak""Trabzonspor'da teknik adam...

14.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:08
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi

"Temaslı oyun oynuyoruz, psikolojiyi düşünmek lazım"

"Sistem yaratıcı beyinleri desteklemiyor, Avrupa'yı taklit ediyoruz"

"Taraftar psikolojik olarak sahaya gelmeyecek"

"Yabancı oyuncu kriterleri değişikliğe uğrayacak"

"Şenol hoca milli takımda çok başarılı olacak"

"Trabzonspor'da teknik adam olarak çalışmam" 

"Evde kalalım da bu virüsten bir an önce kurtulalım"

"Fikstürümüz zor olmasına rağmen umudumuz var"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig sürecinin futbolculara, kulüplere olan etkisini ve Ankaragücü'nün planlaması ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

İnsan psikolojisinin önemine vurgu yapan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Virüs ligin heyecanını kaybettirdi. İnsan psikolojisi kendini korumaya olan reflekslerini asla unutmayacaktır. İnançlı bir ülkede camiye gitmenin durumu bile değişecektir. Aşının bulunmasından sonra bile 2-3 sene insanlar çok temkinli olacaklar" dedi.

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR OLMASINA RAĞMEN UMUDUMUZ VAR"'Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin devam etmesi durumunda Ankaragücü'nde durum ne olacak?' sorusuna Akçay, "Başladıktan sonra oyuncularla bir araya geldik ve yönetim kurulunun yapmış olduğu ataklarla transferin açılması, birkaç oyuncunun daha ilave olması bizi umutlandırdı. Bizim fikstürümüzün çok zor olmasına rağmen umudumuz yüksek düzeyde. Alt sıralardaki 9 takımın da olayın içerisinde olduğunu düşünürsek bizi olumlu yönde etkiliyor bu. Asla umutsuzluğa düşmedik bundan sonra müsabakalar oynansa da oynanmasa da farklı da olsa bizim için fark etmez biz sahaya çıkıp yine Ankaragücü'nün gücünü göstermeye çalışacağız" diye yanıt verdi."TEMASLI OYUN OYNUYORUZ, PSİKOLOJİYİ DÜŞÜNMEK LAZIM"Mustafa Reşit Akçay, pandemiden sonra futbolun sahaya nasıl yansıyacağına ilişkin, "Burada psikolojiyle düşünmek lazım biz temaslı oyun oynuyoruz. Terin, temasın, tükürüğün bazı vücut sıvılarının birbirine temas ettiği bir oyun oynuyoruz. Dolayısıyla sağlık açısından da uzmanların söylemiş olduğu şeylere dikkat ederek maçların oynanması gerekecek. Eğer bu veriler böyle devam ederseniz nasıl bir taktik anlayış olacak, sahadaki yerleşim nasıl olacak ve oyuncularda sonuçta insanız ve insan olarak tedirginliğimiz kendimizi düşünme önceliğimiz var, dolayısıyla oyuncu kaygı hissedecek mi hissetmeyecek mi ne kadar bir temasta oyun ortaya çıkarabilecek bunu zaman gösterecek. Bir insanın sağlığı için bütün dünyanın malına mülkünü vermek zorundayız. Can çok değerli çok önemli bir şey. Sen hayatının daha önemli olduğunu ve birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu."SİSTEM YARATICI BEYİNLERİ DESTEKLEMİYOR, AVRUPA'YI TAKLİT EDİYORUZ"Gelişim konusunda Akçay, Avrupa'nın taklit edildiğini belirterek, "Biz her şeyi taklit ederek yapmaya çalıştık. Avrupa'dan bir süre sonra biz alarak yeni çalışma diye alanımıza koyuyoruz. Yoksa bizim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarımız (BESYO) ve sporcu sağlığı ya da sporcu antrenman bilimi ile ilgili bir sürü okulumuz var asistanlarımız, doktorlarımız, akademisyenlerimiz var. Ama sistem yaratıcı beyinleri desteklemiyor. Biz bu nedenden dolayı Avrupa'nın her zaman 10-15 yıl arkasından gelerek devam ediyoruz. Bizi Avrupa Şampiyonası'nın, Dünya Şampiyonası'nın dışına bırakabiliyorlar" ifadelerini kullandı."TARAFTAR PSİKOLOJİK OLARAK SAHAYA GELMEYECEK"Teknik Direktör Akçay, ligin devam etmesi durumunda 12 puan toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Lig devam ederse Gaziantep müsabakası oynayacağız, daha sonra çok zor üç müsabakamız var. 12 puan gibi bir puan toplamayı hedefliyoruz. 12 puan alabilirsek ligde kalırız gibi bir düşüncemiz var. Bu diğer takımların da maçlarının durumuyla alakalı olacaktır. 35 puan ve üzeri toplayanların kümede kalacağı düşüncesi var bizde. Kazanmak için uğraşacağız umarım gerçek düşündüğümüz gibi gerçekleştirebiliriz. Psikolojik olarak taraftarlar da uzun bir süre sahaya gelemeyecek. Serbest de bıraksanız fanatik taraftarlar dışında gelemeyecekler diye düşünüyorum. Güzel karar uygulayacak cesaretimiz var. Ankaragücü olarak asla hiçbir şeyden korkmayız. Mücadele edilecekse mücadele ederiz. Hiçbir zaman acizlik içerisinde olmadık, böyle anlaşıldı zaman zaman ama böyle değil. FIFA'nın özellikle Belçika'ya uyguladığı yaptırım bütün ülke federasyonlarında tedirgin edebilir. Ülke federasyonlarını FIFA'nın görüşüne göre hareket etmeye zorlayacaktır. Bu görünen bir durum olarak ortaya çıktı. Mayıs ayının ilk haftasında federasyonumuz ve FIFA'nın yapacağı açıklamayı beklemek zorundayız. Yatırım yapmış takımlar var taraftarları umutlanma psikolojisi var ve bu camialar büyük camialar, nasıl bir maç programı olabilir nasıl oynat oynatılabilir onunla ilgili ben küme düşme hattında bir takımın teknik direktörü olarak görüşlerimizi çok net ifade etmekten kaçınıyoruz" şeklinde konuştu."YABANCI OYUNCU KRİTERLERİ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK"Virüsün yabancı futbolcular konusunu etkileyeceğini belirten Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı oyuncularla ilgili kriterleri yeniden hazırlamak gerek. Kriterler değişikliğe uğrayacaktır. Alt yapılarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bugün gelirlerin ne kadar altyapıya harcanıyor diye sorduğunuzda %1'i bile değil. Ama bugün Barcelona gelirini %13'ünü, Ajax ise %11'ini harcıyor. Biz altyapıya yatırım yaparak bir süre yabancı sayısında da indirime gitmeliyiz" dedi."ŞENOL HOCA MİLLİ TAKIMDA ÇOK BAŞARILI OLACAK"Akçay, milli takımın gidişatının iyi olduğunu belirterek, "Milli takım Şenol hoca ile iyi gidiyor. Şenol hocaya daha rahat çalışacağı bir ortam yaratmalı. Spor yorumcuları da Şenol hocayı sağlıklı değerlendiriyorlar. Şenol hocanın çok başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu."TRABZONSPOR'DA TEKNİK ADAM OLARAK ÇALIŞMAM"Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzon'da çok iyi dostluklarının olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'un profesyonel takımında teknik adam olarak sahaya çıkacak şekilde çalışmam. Menajer yaparlar çalışırım, alt yapıda çalışırım başka görev verirler çalışırım. Profesyonel takımda benim tabutumu taşıyacak kişilerle ben neden ters düşeyim" dedi."EVDE KALALIM DA BU VİRÜSTEN BİR AN ÖNCE KURTULALIM"

Son olarak 'Evde kal' çağrısı yapan Akçay, "Bu virüs küçük bir şey değil, çok dikkate almadık. Yeniden nüksedeceği de konuşuluyor. Lütfen evde kalalım da bu virüsten bir an önce kurtulalım" mesajını verdi.

Kaynak: DHA

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