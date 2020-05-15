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Mustafa Reşit Akçay: Psikolojik olarak bazı travmaları eritmeye çalışıyoruz

açıklamalarda bulundu.

Mustafa Reşit Akçay: Psikolojik olarak bazı travmaları eritmeye çalışıyoruz
15.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:15
açıklamalarda bulundu. Akçay, koronavirüs testleri pozitif çıkan takımlardan gelen haberlerden sonra, "Bizim gibi talihsiz olaylar yaşayan kulüplerimiz var. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve daha önce de Galatasaray kulübümüz yaşadı. Hepsine geçmiş olsun dileyerek başlayalım. Bu bizim işimizin de riskleri diyelim. İyi başladık, artık psikolojik olarak bazı travmaları yavaş yavaş eritmeye çalışıyoruz" dedi. 

"OYUNCULARIN KORKUSU ARTTI" 

Mustafa Reşit Akçay, yaşanan olayların kendilerini zor duruma soktuğunu belirterek, "Bu olayların da duyulması endişeye neden oldu. Biraz daha yol almıştık, şimdi geriye dönüş gibi oldu. Psikolojik olarak bazı oyuncularımızın korkusu biraz daha arttı ama telafi etmeye çalışacağız. Gerekirse yardım alacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarını zaten kulüp olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağız inşallah ve müsabakalara hazırlanıyoruz" diye konuştu. 

- Ankara

Kaynak: DHA

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