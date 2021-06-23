Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Solunum yolu hastalığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşmasının ardından önce yoğun bakıma alınan ardından dün entübe edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile...

Solunum yolu hastalığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşmasının ardından önce yoğun bakıma alınan ardından dün entübe edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
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