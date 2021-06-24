Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
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Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor

Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın solunum yetmezliği nedeniyle hala yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır."

Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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