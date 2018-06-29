Yılda 9 Milyon TL Kazanan Mustafa Pektemek, Beşiktaş'ta Kaldı
Beşiktaş'tan yılda 9 milyon TL kazanan Mustafa Pektemek, herhangi bir teklif almayınca takımda kaldı.
Forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş öncelikli olarak Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayırmayı hedefliyordu. Negredo ve Love için birkaç kulüple temas halinde olan Kara Kartal'a, Mustafa için herhangi bir teklif gelmedi.
29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Anadolu ekipleri, tecrübeli futbolcunun senelik 1.7 milyon Euro'luk (9 milyon TL) maaşı nedeniyle geri adım atıyor. Bu nedenle takımda kalan Mustafa, Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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iyi ki tapuyu vermediniz adama, yahu kaç senelik anlaştınız adamla, anlamadım ki !!!. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam benim hayattan soguma nedenimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEVE SEVE KALIYORUM DEDİCevap Yaz Yayından Kaldır