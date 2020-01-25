Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
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Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

25.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:14
Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor

'ın ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, ve UMKE'nin yanı sıra ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğini kullanıyor.

Bu teknikle enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
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