Mustafa Parmaksız caddesi altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı

Nevşehir'i daha modern ve daha konforlu bir şehir haline getirmeyi hedefleyen Nevşehir Belediyesi'nin altyapı ve üst yapı atağı sürüyor. Bu kapsamda daha önce Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi'ndeki altyapıyı yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Meteris Meydanı Kavşağı ile Forum AVK Kavşağı arasındaki Mustafa Parmaksız Caddesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı.

Sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan cadde de mevcut parke taşlar iş makinaları yardımı ile sökülmeye başlandı.

Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol boyunca bulunan mevcut içme suyu hattı yenilenerek kanalizasyon ve yağmur kanal hattında bakım çalışması yapılacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise; sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek ve yaya kaldırımları, aydınlatma sistemleri ve otobüs durakları yenilenecek.

Nevşehir Belediyesi ekiplerinin hem gündüz hem de gece yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştireceği çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler