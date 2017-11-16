Mustafa Pala, Oda Başkanlığına Aday Oldu

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, esnafa vefa borcu olduğunu belirterek İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Pala'nın seçim bürosunun açılışına çok sayıda taksici esnafı da katılarak destek verdi.



Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, seçim bürosunun açılışı ile birlikte İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklaması ve açılışa çok sayıda taksici esnafı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılırken, Pala ve yönetiminin hayata geçirmeyi planladıkları projeler de sinevizyon üzerinden gösterildi. Şoförlüğün kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Pala, "İnsanlar hayatta en kıymetlilerini bize emanet ediyor. Evlatlarını, analarını, bacılarını, eşlerini bizlere emanet ediyor. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Biz halka hizmet ediyoruz. Bizler toplumun nabzıyız. Bizler yaşadığımız kentin turizm elçileriyiz. Bu önemli mesleğin meslek örgütü de çok ama çok güçlü olmalı. Benim esnafa vefa borcum var. Esnafımızın yoğun ilgi ve isteği üzerine sizin içinizden gelen bir kardeşiniz olarak bana 30 yıldır ticari hayatımda sonsuz destek veren taksici kardeşlerime vefa borcum olduğunu düşündüm. Bu yolda bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday oldum" dedi.



"Daha güçlü meslek örgütüne ihtiyacımız var"



Aday olmaya karar verdiği için etik olarak tüm ticari işletmeleriyle ilişkisini kestiğini kaydeden Pala, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adayım çünkü daha güçlü meslek örgütüne ihtiyacımız var. Güçlü bir yönetimle yapılacak çok işimiz var. Eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız çok fazla. Taksici yol arkadaşlarım; biz bu yola sizin için çıktık, sizinle varız, sizinle var olacağız. Bilgi ve tecrübelerimizi odamıza aktarmaktan mutluluk duyacağız. Ben içinizden gelen yol arkadaşınız olarak bu dönem oda başkanlığına adayım. Karar sizin, yetki sizde. Kararınıza güvenim ve saygım sonsuz. Hedefim mesleğin değerini sağlayacak güçte bir yönetimle hizmet vermek. Oylarınızı bekliyorum."



Projelerini sıraladı



Pala'nın projeleri arasında; elektronik taksi cepleri, üyelerin herhangi bir konuda tek bir firmaya mecbur edilmemesi, duraksız araçlara durak, odanın gayrimenkullerinin korunması, ilçe taksilerinde renk değişikliği, korsan taksiciliğin engellenmesi, esnafın can güvenliğinin sağlanması, bas-konuş haberleşme ağı, odaya ait olan sigorta şirketinden poliçe kestiren esnaf üyelere kar marjında indirim yapılması, Konak iskele ve otogar gibi yerler için esnaftan giriş-çıkış ücreti alınmaması, yakıt indiriminden taksicinin de faydalanması, taksimetrelerin zamansız kapanmaması, ÖTV sürekliliği için görüşmeler, yıllık olarak toplanan CPS araç takip sistemlerinde indirim, bilgilendirme amaçlı elektronik dergi, kan bankası rehberi, 7/24 çekici hizmeti, esnafa ücretsiz ek-1 doldurulması ve takibi, taksi duraklarında iyileştirme, oda aidatlarındaki gecikme ödemesinin kaldırılması, araç değişimi aktarmalarında indirim, esnafın sesi radyosu, bilgilendirme toplantıları, esnafın başarılı çocuklarına burs verilmesi, çok amaçlı toplantı salonu ve ikram evi, şoför masası, şoför vergisinin kaldırılması, elektrik ve elektronik cihaz arızaları için nöbetçi, üyelere ve şoförlere lokal açılması ve Çeşmealtı Kampının yeniden hizmete sunulması bulunuyor. - İZMİR