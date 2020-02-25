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Mustafa Özer: "Şanssız gol yedik"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Karagümrük karşısında ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade ederek, "Şanssız gol yedik" dedi.

25.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:38
Mustafa Özer:

Eskişehirspor Teknik Direktörü , Karagümrük karşısında ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade ederek, "Şanssız gol yedik" dedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı 'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "İlk yarıya baktığınız zaman oyunu forse edip, pozisyon bulduk. 3 -4 tane net pozisyonumuz vardı. Hiç ummadığımız yerde top kaptırıp gol yedik. Cemali'nin oyundan çıkmasından sonra sağ beki sol bekte oynatmak zorunda kaldık. 2. yarıya iyi başladık ama şanssız gol yedik. Menemen, Hatayspor ve Karagümrük maçlarında hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Zaten genç oyuncularımız var. Var olma mücadelesi veriyoruz. Üzgünüz yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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