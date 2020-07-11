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Mustafa Özer: "Eskişehir takımına sahip çıkmalı"

Ekişehirspor Teknik Direktör Mustafa Özer, Balıkesirspor maçı sonrası "Eskişehirspor taraftarı ve şehri takıma sahip çıkmalı" dedi.

Mustafa Özer:
11.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:54

Ekişehirspor Teknik Direktör Mustafa Özer, Balıkesirspor maçı sonrası "Eskişehirspor taraftarı ve şehri takıma sahip çıkmalı" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer, maç sonu açıklamalarda bulundu. Taraftara ve şehre seslenen Özer, "Öncelikle Balıkesirspor'u tebrik ediyorum kazandıkları için. İyi bir mücadele oldu. Genellikle genç oyuncularla oynayan iki ekibin maçı oldu. Çok pozisyonumuz vardı. 2 tane gol yedik bireysel hatalardan. Genç oyunculara sabretmemiz lazım elimizden geldiği kadar. Teknik-taktik çok konuşmak isterdim ama şunu söylemek istiyorum; Eskişehirspor taraftarları ve Eskişehir şehri lütfen takımınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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