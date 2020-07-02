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Mustafa Özer: "Bireysel hatalardan kaybettik"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "44. dakikaya kadar iyi oynayan bir takımdık ama 45. dakikada iki bireysel hata sonucu maçı kaybettik" dedi.

Mustafa Özer:
02.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:17

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "44. dakikaya kadar iyi oynayan bir takımdık ama 45. dakikada iki bireysel hata sonucu maçı kaybettik" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, İstanbul deplasmanında konuk olduğu Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Genç oyuncalar şans tanıyoruz. 44.dakikaya kadar iyi oynayan, pozisyonlara giren bir takımdık. 45. dakikada bireysel hatalardan 2 gol yedik. İkinci yarı da iyi başladık ama bireysel hatalardan mağlup olduk. Genç oyuncuları oynatıyoruz. Bizim amacımız Eskişehirspor olarak Türk futboluna futbolcu kazandırmak. Ümraniyespor'a başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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