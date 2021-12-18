Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, "İlk yarıda Hataysporumuzu hiç beğenmedik. Ama ikinci yarıda çocuklar bir çabaladı. Çabalayınca oynayınca zevkli bir futbol oynayınca sonucu alabileceğimizi kanıtlamaya çalıştık" dedi.

Atakaş Hatayspor Genel sekreter ve Basın sözcüsü Mustafa Özat, 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrası açıklamada bulundu. Karşılamayı değerlendiren Özat, "Bugünkü maçtan sonra yanıldığımı anladım. Akşam hepiniz lütfen elinizi vicdanınıza koyarak kul hakkı yememek ilkesi ile oturun maçı izleyin. İki tane yüzde yüz penaltımızı vermedi. Bakın Başakşehir'de VAR'dan gelen iki tane penaltıdan iki gol yedik ve hakemi kutladık. Yenildik ve kutladık. Ama burada ben hakemi de suçlamak istiyorum. Atilla Karaoğlan herhalde o pozisyonlarda başka şeyle meşguldü sanırım. Çünkü görmemesi mümkün değil. Zaten ele çarpmalarda Türkiye'de herkesin kafası karışık. Eğer birisi biliyorsa lütfen açıklasın. Bizde öğrenelim" dedi.

"24 numaralı Trabzonsporlu oyuncunun eline çarpıyor. Yakındır gitmemiştir. Her türlü kırılmalar olabilir. Her türlü yorumlara açık olabilir. Ama 75'inci dakikadaki Mame Diouf'a yapılan penaltıyı hakem görmeyebilir. Gerçekten de görmeyebilir. Ama VAR'ın bunu uyarmamasını aklımız almıyor. Bizim de bir emeğimiz var. Trabzonspor zaten Türkiye'de lider. Kaç maçtır namağluptu geçen artık bir mağlubiyet aldı. Önü açık. Kutluyorum kendilerini. Ama bu kadar bariz bir penaltının Var tarafından uyarılmaması, hakemin bunu değerlendirmemesi bizi üzdü. Kusura bakmasınlar iyi oynamaya çalışıyoruz. İlk üçte ilk dörtte olmaya çalışıyoruz. Eğer birilerini rahatsız ettiysek kusura bakmasınlar. Söylesinler bizde ona göre davranalım. İlk yarıda Hatayspor'umuzu hiç beğenmedik. Ama ikinci yarıda çocuklar bir çabaladı. Şunu göstermeye çalıştılar. Çabalayınca oynayınca zevkli bir futbol oynayınca sonucu alabileceğimizi kanıtlamaya çalıştık. Maalesef başrol oyuncusu sahneye çıktı. Kendisinden tek ricam bu akşam maçı izlesin tekrar. Hata olabilir. Elini vicdanına koysun. Ona Allah rahatlık versin. İyi geceler iyi uykular diliyorum. Bu arada Trabzonspor seyircisini de kutluyorum çok coşkulu bir seyirci. Herkesin yolunu Allah açık etsin"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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