Mustafa Özat: Bu ligde güzel şeyler yapmak istiyoruz Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Özat, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim büyük meselem' dediği, 23 uygarlığın 13'üne ev sahipliği yaptığı Hatay'ı temsil etmenin bilincindeyiz. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu ligde güzel şeyler yapmak istiyoruz. Kalıcı olmak en büyük arzumuz. Bunu yaparken sportmenliği de bırakmak istemiyoruz. Puan ve puanlar almaya geldik. Geçen haftaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. 9 kişi kalmasak daha iyi olacaktı. Ama eksik kalmamıza rağmen takım olma ruhunu gördük. 9 kişi ile takım olabildiğimizi tüm Türkiye'ye gösterdik. Atakaş Hatayspor'un bundan sonra sportif başarıları konuşulacak. Skordan çok güzel oyun ve sportmenlik bizim için çok önemli. Hatay kültürü bunu gerektiriyor. 4-5 ay önce futbol oynanmazken bugün futbolun zevkini yaşıyoruz. Umarım pandemi biter ve taraftarlarla da buluşuruz" dedi.

"CUMARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ"Cumartesi günkü Kasımpaşa maçını yeni statlarında oynayacaklarını açıklayan Özat, "Federasyon bunu bildirdi. Stadımız her şeyiyle hazır. Stadımızda herkesi misafir edeceğiz. Futboldan ekmek kazananların keyif almasını istiyoruz. Hepimizin bir sorumluluğu var" ifadelerini kullandı."İKİ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mustafa Özat, "İki oyuncuyla görüşüyoruz. Daha bir sonuç olmadığı için açıklamak doğru olmaz. Şu anki takımımız da yeni takım. Bu kadar kısa sürede bu arkadaşlığın olması teknik heyet, sportif direktör ve hocamızın başarısıyla oldu. Bizim amacımız farklı olmak. Kardeşlik ve barış ruhunu gittiğimiz her yere götürmek istiyoruz. Fenerbahçe bizi çok iyi ağırladı. Başkan Ali Koç'un da halası geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Ona da başsağlığı diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı