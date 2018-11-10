Mustafa Önsay, AK Parti'den Aday Adayı

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti'den Kütahya Belediye Başkanlığı için adayı adayı oldu.

Önsay, aday adaylığıyla ilgili AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Önsay, "Bugüne kadar Hayatımın her alanında öğrencilikte, ticarette, sivil toplum alanında talibi olduğum her alanda olduğu gibi Belediye Başkanlığı noktasında da elimden gelenin daha fazlasını verme hususunda ortaya koyacağım gayretten, azimden ve sebattan Kütahyalı hemşehrilerimin şüphesi olmasın.Siyaset alanlarında içinde Belediye Başkanlığını halkımızın birebir dertleriyle ilgilenme noktasında, doğduğum, yaşadığım ve torunlarımın da yaşamasını arzu ettiğim bu şehri geliştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve ülkenin cazibe merkezlerinden biri kılma hususunda kendimi adayabileceğim bir hizmet alanı olarak görüyorum.Tarihinde ilim ve irfan şehri olarak Anadolu'nun kalbi olacak günler yaşamış olan Kütahyamızı tekrar o günlere döndürmenin bir ufuk, bir vizyon, bir azim ve bir adanma meselesi olduğuna inanıyorum" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA