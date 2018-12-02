Mustafa'nın Görüntülerini Yayana Soruşturma

FRANKFURT Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kazadan sonra internette yayınlanan video kayıtlarına sahip olduğu ihbarı üzerine polis, 18 yaşındaki bir kişinin evine baskın düzenledi. Baskında el konulan telefonda bulduğu video görüntünün başka bir yerden 'indirilmiş' bir data olmadığı, başka bir kaynaktan alınmasının çok düşük bir ihtimal olduğu belirlendi. Dolayısıyla zanlının hem videoyu çeken hem de internette yayımlayan kişi olduğuna dair kuvvetli kuşkular bulunduğu açıklandı. Filmin kaza anına ilişkin görüntüler içermediği, olay yerinde yaşamını yitiren genci gösterdiği öğrenildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden 18 yaşındaki zanlı ise telefonunda kayıtlı video filmini çekenin kendisi olmadığını ve başka bir kişiden aldığını söyledi.

KARAR VERİLSE BİLE...

Kazanın meydana geldiği metro istasyonuna kahraman gencin adının verilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası da devam ediyor. Kampanyaya şimdiye kadar 55 bin kişi imza atarak destek verdi. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından da desteklenen imza kampanyası change.org platformu üzerinden yürütülüyor.

Metro istasyonunun adının değiştirilmesine karar verilmesi halinde, bunun en erken 3 yıl sonra gerçekleşebileceği, çünkü yönetmeliklere göre ölümün ardından 3 yıl geçmiş olması gerektiği öğrenildi.